Governo Draghi, ci sarà un ministero per la Transizione ecologica: in pole Enrico Giovannini (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il Governo Draghi avrà un superministro per la Transizione green come chiesto da M5S. La conferma è arrivata tramite i rappresentanti del Wwf nelle dichiarazioni seguite alle... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ilavrà un superministro per lagreen come chiesto da M5S. La conferma è arrivata tramite i rappresentanti del Wwf nelle dichiarazioni seguite alle...

