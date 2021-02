Gina Carano: il suo post sugli Ebrei e l'Olocausto accende una nuova polemica (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L'attrice Gina Carano ha scatenato una nuova ondata di critiche online dopo alcuni controversi post su Instagram in cui si parlava degli Ebrei nella Germania nazista. Gina Carano ha scatenato nuovamente i commenti e le critiche online con alcuni post condivisi nelle sue storie su Instagram in cui arriva persino a paragonare l'attuale situazione politica negli Stati Uniti a quella degli Ebrei in Germania durante il regime nazista. L'attrice, ormai da alcuni mesi, è al centro delle accuse per le sue dichiarazioni controverse pubblicate sui social media. Nella serata di martedì, Gina Carano ha pubblicato tra le sue storie su Instagram dei commenti molto controversi in cui si dichiarava: ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L'attriceha scatenato unaondata di critiche online dopo alcuni controversisu Instagram in cui si parlava deglinella Germania nazista.ha scatenatomente i commenti e le critiche online con alcunicondivisi nelle sue storie su Instagram in cui arriva persino a paragonare l'attuale situazione politica negli Stati Uniti a quella degliin Germania durante il regime nazista. L'attrice, ormai da alcuni mesi, è al centro delle accuse per le sue dichiarazioni controverse pubblicate sui social media. Nella serata di martedì,ha pubblicato tra le sue storie su Instagram dei commenti molto controversi in cui si dichiarava: ...

lizzymarie0304 : RT @sincerelyivy: fire gina carano. - theprint : @starwars Fire Gina Carano. - Mike_Stunson : ‘Mandalorian’ star Gina Carano compares political climate to Nazi Germany on Instagram - xmmagic : SCOPRO ORA DI GINA CARANO HORROR TUTTO QUESTO. Non ne sapevo niente............. - ninelie_1982 : @Jon_Favreau fire Gina Carano -