Draghi: una stagione di buonsenso (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L'ex presidente della Bce ha la la possibilità di chiudere una stagione di follia per aprirne una di buonsenso. Parecchi anni fa, quando era governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi mi fece un discorso su ciò che, secondo lui, era indispensabile fare per l'Italia. Eravamo nel suo ufficio di Palazzo Koch, senza che vi fosse un portavoce o qualche altro consigliere. L'elenco di cose necessarie è quello che sappiamo tutti da secoli: la riforma della giustizia civile, quella dell'istruzione, le modifiche al mercato del lavoro per renderlo flessibile, i tagli alla burocrazia. Insomma, nulla di trascendentale, ma tutto di grande buonsenso. A un certo punto, mentre eravamo seduti sul divanetto, Draghi però aggiunse un'osservazione. «Per fare questo» disse «ci vorrebbe un politico che non fosse ...

