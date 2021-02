Dayane Mello dopo la morte di Lucas, parla Juliano: “Ecco come sta realmente mia sorella!” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dayane Mello ha deciso di restare nella casa del Grande Fratello Vip nonostante il grave lutto subito la scorsa settimana, ma come sta realmente? L’ultima puntata andata in onda lunedì sera si è rivelata ricca di emozioni e grandi sorprese. Protagonista ancora una volta Dayane Mello che ha ricevuto una visita inaspettata. Per la modella L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 10 febbraio 2021)ha deciso di restare nella casa del Grande Fratello Vip nonostante il grave lutto subito la scorsa settimana, masta? L’ultima puntata andata in onda lunedì sera si è rivelata ricca di emozioni e grandi sorprese. Protagonista ancora una voltache ha ricevuto una visita inaspettata. Per la modella L'articolo proviene da Leggilo.org.

