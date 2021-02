Cos'è rimasto del Pci a sinistra secondo Piero Fassino (Di mercoledì 10 febbraio 2021) AGI - La sinistra italiana è 'permeata' dall'eredità delle battaglie e delle idee del Pci. Piero Fassino (Pd), intervistato dall'AGI, ha tracciato un quadro del Partito comunista, e del suo retaggio, nel centenario della fondazione. L'ex sindaco di Torino, che si è cimentato con la storia del Pci nel libro 'Dalla rivoluzione alla democrazia. Il cammino del Partito comunista italiano (1921-1991)', ha sottolineato come sia "significativo che il centenario del Pci sia stato occasione per convegni, conferenze, reportage giornalistici. La sua impronta nella politica italiana è rimasta, se ne discute consapevoli che ha lasciato un'eredità". Tra i retaggi fondamentali, Fassino cita "il valore della democrazia, che non è mai scontato. Basta pensare a cosa succede in paesi come Polonia, Ungheria, Russia e Turchia". Inoltre, ... Leggi su agi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) AGI - Laitaliana è 'permeata' dall'eredità delle battaglie e delle idee del Pci.(Pd), intervistato dall'AGI, ha tracciato un quadro del Partito comunista, e del suo retaggio, nel centenario della fondazione. L'ex sindaco di Torino, che si è cimentato con la storia del Pci nel libro 'Dalla rivoluzione alla democrazia. Il cammino del Partito comunista italiano (1921-1991)', ha sottolineato come sia "significativo che il centenario del Pci sia stato occasione per convegni, conferenze, reportage giornalistici. La sua impronta nella politica italiana è rimasta, se ne discute consapevoli che ha lasciato un'eredità". Tra i retaggi fondamentali,cita "il valore della democrazia, che non è mai scontato. Basta pensare a cosa succede in paesi come Polonia, Ungheria, Russia e Turchia". Inoltre, ...

