Coronavirus, Usa all’attacco: “Cina non trasparente, vogliamo vedere report Oms”. La replica di Pechino: “Studiate le origini da voi” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Cambia il presidente, ma la diffidenza nei confronti di Pechino sulle origini della pandemia resta. Gli Stati Uniti, all’indomani della chiusura della missione Oms in Cina, continuano a esprimere perplessità verso le evidenze e i dati finora emersi. “Non vediamo l’ora di ricevere il report e i dati derivanti dall’indagine dell’Oms” sull’origine del Coronavirus in Cina “per analizzarli noi stessi, sapendo che abbiamo bisogno di totale trasparenza“, ha dichiarato Ned Price, portavoce del dipartimento di Stato Usa, durante un briefing con la stampa. “Penso che fino a questo momento i cinesi non abbiano offerto il requisito di trasparenza di cui abbiamo bisogno” e di cui “la comunità internazionale ha bisogno in modo che possiamo evitare che succedano future pandemie di questo tipo”, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Cambia il presidente, ma la diffidenza nei confronti disulledella pandemia resta. Gli Stati Uniti, all’indomani della chiusura della missione Oms in, continuano a esprimere perplessità verso le evidenze e i dati finora emersi. “Non vediamo l’ora di ricevere ile i dati derivanti dall’indagine dell’Oms” sull’origine delin“per analizzarli noi stessi, sapendo che abbiamo bisogno di totale trasparenza“, ha dichiarato Ned Price, portavoce del dipartimento di Stato Usa, durante un briefing con la stampa. “Penso che fino a questo momento i cinesi non abbiano offerto il requisito di trasparenza di cui abbiamo bisogno” e di cui “la comunità internazionale ha bisogno in modo che possiamo evitare che succedano future pandemie di questo tipo”, ha ...

