Chi l'ha visto, stasera su Rai3 le novità sul caso Neumair (Di mercoledì 10 febbraio 2021) stasera su Rai3, alle 21:20, torna Chi l'ha visto? con una puntata ancora dedicata all'omicidio di Peter Neumair e Laura Perselli e alle indagini sul figlio, Benno Neumair. Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3 alle 21.20 ancora con il caso dei coniugi di Bolzano, Peter e Laura Neumair, uccisi lo scorso 4 gennaio, per la cui morte al momento resta indagato il figlio, Benno Neumair. Dopo il ritrovamento del cadavere di Peter Neumair, la trasmissione condotta da Federica Sciarelli torna sul caso con gli ultimi aggiornamenti, inviati sul posto e servizi filmati, mentre il figlio della coppia, Benno Neumair, che è in carcere accusato di duplice omicidio. ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 10 febbraio 2021)su, alle 21:20, torna Chi l'ha? con una puntata ancora dedicata all'omicidio di Petere Laura Perselli e alle indagini sul figlio, Benno. Chi l'ha? tornasualle 21.20 ancora con ildei coniugi di Bolzano, Peter e Laura, uccisi lo scorso 4 gennaio, per la cui morte al momento resta indagato il figlio, Benno. Dopo il ritrovamento del cadavere di Peter, la trasmissione condotta da Federica Sciarelli torna sulcon gli ultimi aggiornamenti, inviati sul posto e servizi filmati, mentre il figlio della coppia, Benno, che è in carcere accusato di duplice omicidio. ...

capuanogio : #Conte: 'Scontro con #Agnelli? Fonti #Juventus dovrebbero dire la verità. Penso che il quarto uomo abbia visto e se… - NetflixIT : Questo tweet serve per suggerire il primo K-drama da vedere per chi non ha mai visto K-Drama e non sa da quale iniziare. - tranviadeseo : Si è visto. Aveva un contratto. Quando si è tirata indietro poi per anni le hanno impedito di lavorare come attrice… - PosapianoR : @RespectxAcmilan @NonCapiscer @JohSogos Nn l’avevo letto, nn avevo visto chi aveva iniziato, Soru. In ogni caso, er… - dino_andreani : @coledoni Visto anch'io, roba da vergognarsi per chi lo ha votato -