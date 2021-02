Calcio: Champions, Atletico-Chelsea si giocherà a Bucarest (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. – (Adnkronos) – La Uefa ha annunciato che l’andata degli ottavi di Champions League tra Atletico Madrid e Chelsea si giocherà all’Arena Nazionale di Bucarest. La gara è in programma per martedì 23 febbraio 2021. L’Atletico Madrid ha dovuto concordare con la FederCalcio europea il cambio di sede a causa delle restrizioni in Spagna legate al coronavirus per i voli in arrivo dal Regno Unito. Il club allenato da Simeone ha ringraziato la FederCalcio rumena per la disponibilità attraverso un tweet: “L’Atletico Madrid desidera ringraziare la FederCalcio rumena per l’aiuto e la collaborazione nell’aver accettato di ospitare questa partita a Bucarest”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. – (Adnkronos) – La Uefa ha annunciato che l’andata degli ottavi diLeague traMadrid esiall’Arena Nazionale di. La gara è in programma per martedì 23 febbraio 2021. L’Madrid ha dovuto concordare con la Federeuropea il cambio di sede a causa delle restrizioni in Spagna legate al coronavirus per i voli in arrivo dal Regno Unito. Il club allenato da Simeone ha ringraziato la Federrumena per la disponibilità attraverso un tweet: “L’Madrid desidera ringraziare la Federrumena per l’aiuto e la collaborazione nell’aver accettato di ospitare questa partita a”. L'articoloWeb.

