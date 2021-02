Benedetta Parodi | il marito ‘irrompe’ nelle sue stories | “Ma come si fa?” | il siparietto è servito!

Leggi su altranotizia

(Di mercoledì 10 febbraio 2021), ilFabio Caressasue: “Masi fa?”,imperdibile in diretta., ilsue storie Instagram: ecco cos’è successo, video imperdibile!è sempre molto ‘generosa’ con i suoi followers, perché racconta loro tutto quello che fa e dispensa sempre tantissimi utili consigli per la cucina e non solo. Conduttrice, scrittrice e da qualche tempo anche speaker radiofonica, laè una donna dalle mille sfaccettature e dai tantissimi talenti, e non ha problemi a condividerli con le persone che la seguono ...