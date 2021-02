Bari, Carrera si presenta: “Sono un vincente, svelo il mio obiettivo. Non conosco la C? Il calcio è sempre lo stesso” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nella giornata di ieri l'ufficialità: Massimo Carrera è il nuovo allenatore del Bari.Esonerato Gaetano Auteri dopo la sconfitta maturata contro la Viterbese, il tecnico ex AEK Atene e Spartak Mosca ha firmato un contratto fino al prossimo giugno, con prolungamento automatico fino al giugno 2022 in caso di promozione. Carrera, che oggi dirigerà il suo primo allenamento, è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito, le sue dichiarazioni."Ringrazio il presidente. Non ci ho pensato tantissimo: a Bari ho passato cinque anni bellissimi. Ho accettato volentieri, Sono entusiasta ed emozionato. Non vedo l'ora iniziare. Voglio cercare di ridare ai tifosi baresi quello che loro mi hanno dato. Conte nella mia scelta? Non c'entra. Io ci ho giocato a Bari. Mi ha entusiasmato la passione. Ho ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nella giornata di ieri l'ufficialità: Massimoè il nuovo allenatore del.Esonerato Gaetano Auteri dopo la sconfitta maturata contro la Viterbese, il tecnico ex AEK Atene e Spartak Mosca ha firmato un contratto fino al prossimo giugno, con prolungamento automatico fino al giugno 2022 in caso di promozione., che oggi dirigerà il suo primo allenamento, è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito, le sue dichiarazioni."Ringrazio il presidente. Non ci ho pensato tantissimo: aho passato cinque anni bellissimi. Ho accettato volentieri,entusiasta ed emozionato. Non vedo l'ora iniziare. Voglio cercare di ridare ai tifosi baresi quello che loro mi hanno dato. Conte nella mia scelta? Non c'entra. Io ci ho giocato a. Mi ha entusiasmato la passione. Ho ...

DiMarzio : #Carrera torna a #Bari, ma da allenatore. Prenderà il posto di Auteri - DiMarzio : #Bari, è ufficiale: #Carrera è il nuovo allenatore - Mediagol : #Bari, Carrera si presenta: 'Sono un vincente, svelo il mio obiettivo. Non conosco la C? Il calcio è sempre lo stes… - LaGazzettaWeb : Bari, nuovo allenatore Carrera: «Sono qui per dare il massimo» - Telebari : SSC Bari, Massimo Carrera si presenta: 'Ci metterò passione e cuore. Per il gruppo sarò come un padre di famiglia'… -