Australian Open, risultati 10 febbraio tabellone maschile: Djokovic fatica con Tiafoe. Thiem, Zverev e Schwartzman in scioltezza, fuori Wawrinka (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Andata in porto anche la terza giornata del tabellone maschile dell’Australian Open 2021 di scena a Melbourne. In questa apertura di secondo turno le cose vanno pressoché come erano state disegnate sulla carta, con i migliori in classifica che hanno rispettato i pronostici. A sorprendere maggiormente sono state le difficoltà patite da Novak Djokovic nella notte italiana: il numero 1 al mondo ci ha messo quattro set e tre ore e mezza per avere ragione dell’americano Frances Tiafoe, che ha da rimproverarsi per un po’ di sfortuna nel tie-break del terzo set e di aver perso la concentrazione nella quarta e decisiva frazione, quando sul 3-3 inizia una personale guerra con il giudice di sedia Damien Dumusois per avergli tolto (giustamente) la prima di servizio. Per Djokovic ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Andata in porto anche la terza giornata deldell’2021 di scena a Melbourne. In questa apertura di secondo turno le cose vanno pressoché come erano state disegnate sulla carta, con i migliori in classifica che hanno rispettato i pronostici. A sorprendere maggiormente sono state le difficoltà patite da Novaknella notte italiana: il numero 1 al mondo ci ha messo quattro set e tre ore e mezza per avere ragione dell’americano Frances, che ha da rimproverarsi per un po’ di sfortuna nel tie-break del terzo set e di aver perso la concentrazione nella quarta e decisiva frazione, quando sul 3-3 inizia una personale guerra con il giudice di sedia Damien Dumusois per avergli tolto (giustamente) la prima di servizio. Per...

Eurosport_IT : BRAVISSIMA SARA ERRANI ???????? Superata in due set un'acciaccata Venus Wiliams, l'azzurra vola al terzo turno dell'Au… - SkySport : Australian Open, i risultati degli italiani: Errani batte Venus Williams, è al 3° turno - infoitsport : Australian Open, Sara Errani al terzo turno: sconfitta Venus Williams - infoitsport : Australian Open, super Errani: travolta Venus Williams. Giorgi eliminata, ok Djokovic - infoitsport : Australian Open: Errani passeggia su Venus Williams infortunata, Swiatek troppo forte per Giorgi -