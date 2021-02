Australian Open 2021 | il derby Fognini-Caruso vale il terzo turno | Sonego all’esame Feliciano Lopez

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sarà una quarta giornata molto azzurra agli. Oltre alla sfida di secondoche attende Matteo Berrettini, in programma ci sono anche iltra Fabioe Salvatoreed il match tra Lorenzoe lo spagnolo. Si parte proprio daltricolore, che almeno permetterà sicuramente all’Italia di avere sicuramente un rappresentante alè favorito e ha disputato un ottimo match all’esordio contro il francese Pierre-Hugues Herbert, sconfitto anche abbastanza nettamente in tre set. Una prestazione sicuramente molto convincente per il nativo di Arma di Taggia, che è sempre alla ...

Eurosport_IT : BRAVISSIMA SARA ERRANI ???????? Superata in due set un'acciaccata Venus Wiliams, l'azzurra vola al terzo turno dell'Au… - Vdruz : Australian Open: impresa di Sara Errani che batte Venus Williams - infoitsport : Australian Open, Wawrinka saluta: battuto al quinto dopo quattro ore di battaglia - infoitsport : Australian Open: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 3. Novak Djokovic perde un set. Bene Thiem. Wawrinka per… - infoitsport : Australian Open - Djokovic soffre ma passa. Impresa Fucsovics contro Wawrinka -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

K.o. per Buzarnescu e Bolsova di a.mo. Prosegue l'avventura agliper Sara Errani. La romagnola, tennista di punta della Canottieri Casale di A1 femminile, nella mattinata italiana di oggi ha sconfitto al secondo turno la statunitense ed ex numero 1 ...Kyrgios perde il primo set e distrugge la racchettaThiem naviga facile. Wawrinka il cuore non basta: il Day 3 del maschile 7 ORE FA Gli alti e i bassi di Kyrgios pesano nell economia ...Pubblico in estasi per la rimonta di Nick, che recupera da 3-5 nel quarto e vince 6-4 al quinto. Vittoria tutt'altro che banale di Zverev contro Cressy (che è sceso 100 volte a rete!) ...Sarà una quarta giornata molto azzurra agli Australian Open 2021. Oltre alla sfida di secondo turno che attende Matteo Berrettini, in programma ci sono anche il derby tra Fabio Fognini e Salvatore Car ...