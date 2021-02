Uomini e Donne: ecco chi ha scelto Sophie (Di martedì 9 febbraio 2021) A distanza di circa due settimane dalla scelta di Davide Donadei a Uomini e Donne sono calati di nuovo i petali rossi perché anche la tronista Sophie Codegoni ha finalmente scelto! La sua scelta è ricaduta su Matteo Ranieri (che le ha detto sì) lasciando così di fatto a mani vuote l’altro corteggiatore, Giorgio Di Bonaventura. Sophie e Giorgio si sono chiariti… Sarà lui la sua scelta? #UominieDonne pic.twitter.com/YnNZNAZ7ex — Uomini e Donne (@UominieDonne) February 8, 2021 Sophie Codegoni e Matteo Ranieri hanno quindi lasciato la trasmissione di Maria De Filippi come una coppia, un po’ come successo a Davide Donadei e Chiara Rabbi ed anche a Jessica Antonini e Davide Lorusso. ... Leggi su biccy (Di martedì 9 febbraio 2021) A distanza di circa due settimane dalla scelta di Davide Donadei asono calati di nuovo i petali rossi perché anche la tronistaCodegoni ha finalmente! La sua scelta è ricaduta su Matteo Ranieri (che le ha detto sì) lasciando così di fatto a mani vuote l’altro corteggiatore, Giorgio Di Bonaventura.e Giorgio si sono chiariti… Sarà lui la sua scelta? #pic.twitter.com/YnNZNAZ7ex —(@) February 8, 2021Codegoni e Matteo Ranieri hanno quindi lasciato la trasmissione di Maria De Filippi come una coppia, un po’ come successo a Davide Donadei e Chiara Rabbi ed anche a Jessica Antonini e Davide Lorusso. ...

robersperanza : Con la vaccinazione delle persone con più di 80 anni prosegue l’impegno per proteggere i nostri anziani che sono st… - ItaliaViva : Il governo presieduto da Renzi era composto da metà ministri donne e metà uomini, nel nostro partito i ruoli apical… - PagellaPolitica : Secondo @meb, il governo guidato da @matteorenzi tra il 2014 e il 2016 è stato il «primo» e «l’unico ad avere metà… - AbePierluigi : RT @Curry_StephW: Non dite alle donne come vestirsi, insegnate agli uomini a non stuprare. - Elisabetta0404 : A dire dei protagonisti delle consultazioni, Draghi ha dato ragione a tutti su tutto. Draghi dev’essere come quegli… -