Tumore al seno, anche in Sicilia campagna online per i test genomici (Di martedì 9 febbraio 2021) PALERMO (ITALPRESS) – I test genomici per definire le terapie più appropriate contro il Tumore al seno devono essere resi disponibili quanto prima anche in Sicilia. La richiesta alle istituzioni nazionali e locali arriva da Europa Donna Italia, il movimento per la prevenzione e la cura del Tumore al seno, che ha lanciato la campagna nazionale “Chemio: Se Posso la Evito” per dare voce alle oltre 2 milioni e 500mila Siciliane e a tutte le donne delle altre regioni.E' stata aperta una raccolta di firme on line (europadonna.it/testgenomiciora), supportata da una social challenge, che ha già raggiunto più di 9570 firme. Ogni martedì e venerdì vengono pubblicati sui profili Facebook e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Iper definire le terapie più appropriate contro ilaldevono essere resi disponibili quanto primain. La richiesta alle istituzioni nazionali e locali arriva da Europa Donna Italia, il movimento per la prevenzione e la cura delal, che ha lanciato lanazionale “Chemio: Se Posso la Evito” per dare voce alle oltre 2 milioni e 500milane e a tutte le donne delle altre regioni.E' stata aperta una raccolta di firme on line (europadonna.it/ora), supportata da una social challenge, che ha già raggiunto più di 9570 firme. Ogni martedì e venerdì vengono pubblicati sui profili Facebook e ...

