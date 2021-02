Stati Uniti, espulsi 72 immigrati a Haiti, ci sono anche bambini (Di martedì 9 febbraio 2021) La polizia dell’immigrazione ha rispedito a Haiti decine di persone che erano entrate negli Stati Uniti. Violazione del decreto Biden? WASHINGTON – Settantadue persone provenienti da Haiti sono state espulse dalla polizia per l’immigrazione. Tra di essi vi sarebbero 22 minori, compresi un bimbo di due mesi. I ragazzini sono Stati rispediti ad Haiti, isola a rischio dopo la rivolta politica, a bordo di due voli partiti da Laredo, Texas. espulsione in violazione del decreto Biden? La notizia è stata riportata dal Guardian, che sottolinea come l’azione dell’Ice appaia in violazione del decreto di Joe Biden che consente di cacciare solo sospetti terroristi e persone condannate potenzialmente pericolose. L’agenzia per ... Leggi su newsmondo (Di martedì 9 febbraio 2021) La polizia dell’immigrazione ha rispedito adecine di persone che erano entrate negli. Violazione del decreto Biden? WASHINGTON – Settantadue persone provenienti dastate espulse dalla polizia per l’immigrazione. Tra di essi vi sarebbero 22 minori, compresi un bimbo di due mesi. I ragazzinirispediti ad, isola a rischio dopo la rivolta politica, a bordo di due voli partiti da Laredo, Texas.one in violazione del decreto Biden? La notizia è stata riportata dal Guardian, che sottolinea come l’azione dell’Ice appaia in violazione del decreto di Joe Biden che consente di cacciare solo sospetti terroristi e persone condannate potenzialmente pericolose. L’agenzia per ...

