Spezia-Milan | Probabili Formazioni e dove vederla in TV

(Di martedì 9 febbraio 2021) Sabato 13 Febbraio si giocherà la sfida, si sfideranno la sedicesima della classe contro la prima. ilproviene dalla vittoria in casa contro il Crotone per 4-0. Lonell’ultima partita ha vinto 1-2 con il rinato con il Sassuolo. Come ci arriva ililarriva a questo match in forma smagliante, non solo per aver vinto 4-0 con il Crotone, ma soprattutto per aver recuperato Hakan Cahlanoglu. L’ingresso in campo del 10 rossonero ha regalato due assist a Rebic, aiutando il croato a ritrovare smalto, gioia e felicità che nell’ultimo periodo aveva un po’ perso. Non sarà del match, Davide Calabria, il terzino rossonero nei minuti finali si è fatto ammonire, essendo lui diffidato, così da saltare la sfida con i liguri, e non rischiare di ...