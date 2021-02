Serie B 2020/2021: l’ex Dionisi segna in pieno recupero, l’Ascoli riacciuffa il Frosinone sull’1-1 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il Frosinone, non va oltre l’1-1 al Cino e Lillo del Duca di Ascoli nel match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021: alla rete siglata da Andrija Novakovich risponde il gol di Federico Dionisi realizzato su calcio di rigore. In virtù di questo risultato i gialloblù salgono a 29 punti in classifica, mentre i marchigiani vanno a quota 21. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH LE PAGELL DEL MATCH Pronti via i padroni di casa provano subito a sorprendere gli avversari con un colpo di testa di Sabiri che termina di poco a lato. I ciociari, con il passare di minuti, provano timidamente ad affacciarsi nella metà campo bianconera, ma fanno fatica a rendersi realmente pericolosi dalle parti di Leali. Dopo un avvio di gara molto avvincente, intorno a metà della prima frazione i ritmi di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il, non va oltre l’1-1 al Cino e Lillo del Duca di Ascoli nel match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di: alla rete siglata da Andrija Novakovich risponde il gol di Federicorealizzato su calcio di rigore. In virtù di questo risultato i gialloblù salgono a 29 punti in classifica, mentre i marchigiani vanno a quota 21. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH LE PAGELL DEL MATCH Pronti via i padroni di casa provano subito a sorprendere gli avversari con un colpo di testa di Sabiri che termina di poco a lato. I ciociari, con il passare di minuti, provano timidamente ad affacciarsi nella metà campo bianconera, ma fanno fatica a rendersi realmente pericolosi dalle parti di Leali. Dopo un avvio di gara molto avvincente, intorno a metà della prima frazione i ritmi di ...

Eurosport_IT : ??? 'Il Papu doveva finire la carriera all' #Atalanta. Io ho sempre combattuto contro chi fa uscire le cose fuori d… - juventusfc : KICK-OFF |??| È iniziata #JuveRoma! Forza, ragazzi, tutti insieme e #????????????????????????! ?? ???? LIVE MATCH ?… - OptaPaolo : 17 - Da quando Davide #Ballardini è tornato al Genoa (21 dicembre 2020) solo la Juventus (18) ha ottenuto più punti… - DiMarzio : Sono partiti in #Primavera, ora giocano in #SerieA: la top 11 di quest’anno - zazoomblog : LIVE – Ascoli-Frosinone 1-1 Serie B 2020-2021 (DIRETTA) - #Ascoli-Frosinone #Serie #2020-2021 -