Scuole aperte fino a fino giugno | l’ipotesi-Draghi

(Di martedì 9 febbraio 2021) Il premier incaricato Mariomette la scuola tra le priorità del programma di governo: necessario rimodulare il calendario scolastico, lezioni. Come emerso nel corso del primo giorno del secondo giro di consultazioni, tra le priorità del premier incaricato Marioc’è la scuola, che trova uno spazio centrale nel programma di governo. La proposta del Presidente del Consiglio incaricato sarebbe quella di rimodulare il calendario scolastico per recuperare il tempo trascorso lontano dalle classi a causa del Covid. L’idea sarebbe quindi quella di tenere lealla fine del mese di. Dichiarazione del Prof Marioal termine del colloqui con il ...

matteosalvinimi : È incredibile che con un piano vaccinale fermo, con un milione di posti di lavoro a rischio e con le scuole aperte… - mante : Nonostante i numeri siano complessivamente ancora buoni le cronache locali di tutto il Paese sono piene di scuole c… - RediStefano : RT @Pgreco_: “Tenere chiuse le scuole compromette le nuove generazioni e il futuro del paese. Averle tenute chiuse significa aver aumentato… - maxxxks : RT @Pgreco_: “Tenere chiuse le scuole compromette le nuove generazioni e il futuro del paese. Averle tenute chiuse significa aver aumentato… - eErgaOmnes : RT @tomasomontanari: Il Grande Competente vuol tenere aperte le scuole d’estate, pare. Fosse davvero così significherebbe non aver idea del… -

... confinanti, ove in alcuni si hanno chiusure, di tutte la vita socio economica,comprese, ed altri ove la zona non è rossa ma arancione, quindi con attività e"in sicurezza". ...... nel corso dell'anno, di un minor numero di giorni di lezione ma, in molti contesti, lehanno realizzato quel modello dial territorio che la legge sulla Buona scuola (comma m ) ...Il premier incaricato incassa consensi, ma anche condizioni. Il pressing dei partiti dilata i tempi. Fiducia la prossima settimana ...Dovrebbe arrivare nella giornata di oggi la decisione dell’Unità di Crisi regionale sull’ipotesi di un nuovo stop alla didattica in presenza. Nella diretta di venerdì scorso era stato il presidente Vi ...