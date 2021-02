Sanremo 2021, Giovanna Civitillo "scelta dalla RAI e dagli sponsor": che ruolo avrà la moglie di Amadeus (Di martedì 9 febbraio 2021) Giovanna Civitillo sarà a Sanremo 2021 con un ruolo ben preciso, ma Amadeus ci ha tenuto a specificare in conferenza stampa chi ha scelto sua moglie. Giovanna Civitillo sarà a Sanremo 2021 ma non solo come "first lady": la moglie di Amadeus sarà infatti co-conduttrice del Prima Festival, il programma di approfondimento che precederà la messa in onda della kermesse. A scegliere la moglie di Amadeus, come il consorte ci ha tenuto a specificare oggi durante la conferenza stampa ufficiale, sono stati esclusivamente la RAI e gli sponsor. Memori anche dell'esperienza di un anno fa, quando la Civitillo arrivò ... Leggi su movieplayer (Di martedì 9 febbraio 2021)sarà acon unben preciso, maci ha tenuto a specificare in conferenza stampa chi ha scelto suasarà ama non solo come "first lady": ladisarà infatti co-conduttrice del Prima Festival, il programma di approfondimento che precederà la messa in onda della kermesse. A scegliere ladi, come il consorte ci ha tenuto a specificare oggi durante la conferenza stampa ufficiale, sono stati esclusivamente la RAI e gli. Memori anche dell'esperienza di un anno fa, quando laarrivò ...

SanremoRai : ?? #Sanremo2021: segui la conferenza stampa in diretta streaming ???? - Raiofficialnews : ?? Tutti i big in gara a #Sanremo2021 ?? - Agenzia_Ansa : Giovanni #Vernia protagonista del PrimaFestival a #Sanremo. Il programma è dedicato ai retroscena della kermesse in… - ESCitaNotizie : Presentato in conferenza stampa il Festival di Sanremo 2021, che nelle intenzioni di Amadeus è l'edizione 70+1. Le… - eurovision_it : Presentato in conferenza stampa il Festival di Sanremo 2021, che nelle intenzioni di Amadeus è l'edizione 70+1. Le… -