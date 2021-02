Ritrovate le spoglie di Khaled al Asaad, l’archeologo “custode” di Palmira decapitato dall’Isis (Di martedì 9 febbraio 2021) Siria, Ritrovate le spoglie dell’archeologo “martire” di Palmira Le spoglie Ritrovate nella regione di Palmira, a nord-est di Damasco, sembrano essere dell’archeologo siriano Khaled al Assaad. Il custode dell’antica città romana brutalmente ucciso dall’Isis il 18 agosto 2015 era quindi sepolto nel deserto. La notizia arriva dall’agenzia governativa siriana Sana. La sua uccisione, allora 80enne, aveva suscitato sdegno e commozione in tutto il mondo. Khaled al Assaad era riuscito a nascondere centinaia di statue in un luogo sicuro prima che gli estremisti dello Stato islamico arrivassero a conquistare la ‘sposa del deserto’, la città patrimonio Unesco dell’umanità. Era stato catturato ... Leggi su tpi (Di martedì 9 febbraio 2021) Siria,ledel“martire” diLenella regione di, a nord-est di Damasco, sembrano essere delsirianoal Assaad. Ildell’antica città romana brutalmente uccisoil 18 agosto 2015 era quindi sepolto nel deserto. La notizia arriva dall’agenzia governativa siriana Sana. La sua uccisione, allora 80enne, aveva suscitato sdegno e commozione in tutto il mondo.al Assaad era riuscito a nascondere centinaia di statue in un luogo sicuro prima che gli estremisti dello Stato islamico arrivassero a conquistare la ‘sposa del deserto’, la città patrimonio Unesco dell’umanità. Era stato catturato ...

