Recovery Fund | Commissione Ue | regolamento in vigore dal 18 febbraio

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund

Una volta approvato da parte del Parlamento europeo, il regolamento del'dovrebbe poter entrare in vigore a febbraio, con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, il 18 febbraio'. A indicarlo è il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, ...Tutto questo senza considerare che una spinta ulteriore alla crescita arriverà dal. Recenti stime di Bankitalia, parlavamo di un beneficio per l'economia italiana compreso tra l'1,5 e ...Una volta approvato da parte del Parlamento europeo, il regolamento del Recovery Fund "dovrebbe poter entrare in vigore a febbraio, con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, il 18 febbraio". A in ...Vista l’ingente dotazione di risorse messe a disposizione dell’Unione Europea, è opportuno che i progetti siano all’altezza.