Quando riaprono palestre e piscine? Le regole del Cts in attesa della data ufficiale (Di martedì 9 febbraio 2021) Quando riaprono le palestre e le piscine? Stiamo parlando di attività chiuse da mesi e questa è una domanda che, più di altre, gli italiani si pongono. Un leitmotiv che sta prendendo piede sempre più nell'ultimo periodo, soprattutto ora che nessuna Regione si trova in zona rossa (se non alcuni territori). Eppure, nonostante un lieve allentamento delle misure e un'Italia perlopiù gialla, palestre e piscine restano chiuse. Ma Quando potranno riaprire i battenti? Attualmente, lo ricordiamo, il Dpcm del 16 gennaio scorso è in vigore fino al 5 marzo. Cambierà qualcosa prima di quella data? Non c'è nessuna comunicazione ufficiale, ma in attesa della data di riapertura il Comitato Tecnico ...

