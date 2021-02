Omicidio Roberta Siragusa, l’amica della ragazza: “Lei aveva paura” (Di martedì 9 febbraio 2021) Mentre procedono le indagini sulla morte di Roberta Siragusa e cominciano ad arrivare i primi risultati degli esami autoptici, alcune persone vicine alla 17enne stanno cominciando a parlare. Un’amica della ragazza in questi giorni avrebbe rilasciato una testimonianza che contraddirebbe la versione dei famigliari dei due ragazzi, che finora hanno parlato di un rapporto normale tra Roberta e il fidanzato Pietro. l’amica: “Voleva lasciarlo ma aveva paura” La ragazza intervistata da Quarto Grado sarebbe un’amica di Roberta: prima di morire, la ragazza si era lasciata andare a una serie di confidenze relative al fatto che voleva lasciare il fidanzato ma aveva ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 9 febbraio 2021) Mentre procedono le indagini sulla morte die cominciano ad arrivare i primi risultati degli esami autoptici, alcune persone vicine alla 17enne stanno cominciando a parlare. Un’amicain questi giorni avrebbe rilasciato una testimonianza che contraddirebbe la versione dei famigliari dei due ragazzi, che finora hanno parlato di un rapporto normale trae il fidanzato Pietro.: “Voleva lasciarlo ma” Laintervistata da Quarto Grado sarebbe un’amica di: prima di morire, lasi era lasciata andare a una serie di confidenze relative al fatto che voleva lasciare il fidanzato ma...

