(Di martedì 9 febbraio 2021) Nel mese più frenetico per le presentazioni dei nuovi team in vista dell'inizio della stagione, anche la Honda è pronta a togliere i veli alla RC213V. Si parla molto della presenza o dell'...

cristinareggini : Valentino Rossi 6 anni dopo: “Impossibile perdonare Marc Marquez” - BottoDavide : RT @gponedotcom: Marc Marquez: prove generali di rientro, shooting in HRC per il 2021: Lo spagnolo ha postato una immagine inequivocabile,… - FormulaPassion : #MotoGP | Marc #Marquez presente agli shooting fotografici di #Honda, ma le sue reali condizioni sono avvolte dai d… - motosprint : #MotoGP: Marc #Marquez dà un anticipo del 2021 - infoitsport : MotoGP, Gigi Dall'Igna: la confessione su Jorge Lorenzo e Marc Marquez -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Marc

La Gazzetta dello Sport

Spero anche cheMarquez possa rientrare'. Infine, Miller ha fissato l'obiettivo per il 2021: '..., Ducati Desmosedici GP 2021: la scheda tecnicaVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso daMa?rquez (@marcmarquez93), Hikita: 'Honda sta preparando la moto per il ritorno di Marquez'Il pilota Ducati ufficiale ha parlato durante la presentazione del nuovo team. “Mi aspetto di lottare per la vittoria e perchè no anche per il titolo” ...Tempo di shooting fotografico per la casa dell'ala dorata; Marc Marquez era presente, ma le sue reali condizioni sono avvolte dai dubbi ...