Milano | casa trasformata in supermercato dell' hashish | arrestato un 23enne

mante : Il sindaco di Corzano (BS) oggi: 'Abbiamo 140 positivi e il 60% è rappresentato da studenti della scuola elementar… - Laural21562870 : RT @Luca_15_5: NATALINO bellissimo certosino di 7 mesi Sta cercando famiglia Sterilizzato, testato fiv felv negativo Sarà adottato con p… - valezuppina : RT @Luca_15_5: NATALINO bellissimo certosino di 7 mesi Sta cercando famiglia Sterilizzato, testato fiv felv negativo Sarà adottato con p… - D1MENTICA : RT @Luca_15_5: NATALINO bellissimo certosino di 7 mesi Sta cercando famiglia Sterilizzato, testato fiv felv negativo Sarà adottato con p… - leevi____ : qui si parla di comprare casa ma a Milano dovrei chiedere un mutuo di 60 anni con il mio primogenito ipotecato -

Ultime Notizie dalla rete : Milano casa

Leggo.it

La polizia ha arrestato un uomo di 23 anni, che nella sua abitazione a Rozzano, in provincia di, nascondeva 700 grammi di hashish e 400 grammi di marijuana divisi in panetti. L'arresto è nato a seguito di un'aggressione avvenuta a Busto Arsizio , in provincia di Varese. Il 23enne, dopo ...La polizia ha arrestato un uomo di 23 anni, che nella sua abitazione a Rozzano, in provincia di, nascondeva 700 grammi di hashish e 400 grammi di marijuana divisi in panetti. L'arresto è nato a seguito di un'aggressione avvenuta a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Il 23enne, dopo ...La polizia ha arrestato un uomo di 23 anni, che nella sua abitazione a Rozzano, in provincia di Milano, nascondeva 700 grammi di hashish e 400 grammi di marijuana divisi in panetti.CORTINA «I Mondiali di sci di Cortina rappresentano un biglietto da visita fondamentale in vista dei giochi olimpici del 2026»: parole del presidente del Coni Giovanni Malagò che ha raggiunto la regin ...