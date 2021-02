Milan: Bennacer torna in gruppo (Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo la vittoria per quattro a zero contro il Crotone, arrivano ulteriori buone notizie per il Milan di Stefano Pioli. Il centrocampista Bennacer infatti, è tornato ad allenarsi in gruppo con la squadra, e con ogni probabilità sarà a disposizione per il prossimo impegno di campionato contro lo Spezia di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Inter- Milan, derby della madonnina una partita dalle mille emozioni per i tifosi Milan-Genoa Donnarumma ancora out Le probabili formazioni di Milan – Parma 33? giornata Serie A, i risultati del mercoledì Il Milan batte lo Shamrock Rovers, debutto positivo in Europa League Ibrahimovic regala a tutti i compagni PS5 Leggi su webmagazine24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo la vittoria per quattro a zero contro il Crotone, arrivano ulteriori buone notizie per ildi Stefano Pioli. Il centrocampistainfatti, èto ad allenarsi incon la squadra, e con ogni probabilità sarà a disposizione per il prossimo impegno di campionato contro lo Spezia di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Inter-, derby della madonnina una partita dalle mille emozioni per i tifosi-Genoa Donnarumma ancora out Le probabili formazioni di– Parma 33? giornata Serie A, i risultati del mercoledì Ilbatte lo Shamrock Rovers, debutto positivo in Europa League Ibrahimovic regala a tutti i compagni PS5

AntoVitiello : #Milan, allenamento in gruppo per #Bennacer, verso il recupero - ZZiliani : Il #Milan che recupera #Calhanoglu (due assist per #Rebic in pochi minuti appena entrato in campo) e fra poco… - AntoVitiello : Convocati #Milan: fuori #Bennacer, c'è #Calhanoglu - moralesajv87 : RT @AntoVitiello: #Milan, allenamento in gruppo per #Bennacer, verso il recupero - ManuFilippone95 : RT @AntoVitiello: #Milan, allenamento in gruppo per #Bennacer, verso il recupero -