"Mi dissocio. Io non c'entro nulla". GF Vip, un pesantissimo Alfonso Signorini alza la voce contro la vippona. Cosa è successo (Di martedì 9 febbraio 2021) Una puntata piena di colpi di scena quella andata in onda ieri al Grande Fratello Vip. Protagonisti ancora una volta Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta. Tra i due non correva buon sangue da qualche giorno e ieri si è arrivati alla rottura. Un equilibrio, il loro, che sembrava incrollabile, fino all'incontro tra la Ruta e il suo presunto amante Francesco Baccini. Le incongruenze nei suoi racconti e le bugie hanno messo in luce un lato inaspettatamente ambiguo della sua strategia. E mentre Tommaso e Stefania si muovono quasi alla pari di un unico giocatore, Maria Teresa sente di non aver più niente da perdere. C'è da dirlo: dopo la puntata, a caldo, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi cercano di affrontare l'argomento "Baccini" con Maria Teresa Ruta. L'influencer ha perso le sue certezze. La sua prima nomination a Maria Teresa infatti segna "una svolta epocale", un ...

