Meloni: 'A Draghi chiesto stop ai Dpcm e abolizione del cashback' (Di martedì 9 febbraio 2021) 'Mi auguro che il presidente Draghi voglia dire basta al metodo di limitare la libertà delle persone a colpi di Dpcm'. Lo ha detto la leader di Fdi, Giorgia Meloni, al termine delle consultazioni con ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 9 febbraio 2021) 'Mi auguro che il presidentevoglia dire basta al metodo di limitare la libertà delle persone a colpi di'. Lo ha detto la leader di Fdi, Giorgia, al termine delle consultazioni con ...

