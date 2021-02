Impressionante Nek | “La vita può cambiare in un secondo” | e mostra le ferite

(Di martedì 9 febbraio 2021) Sul suo profilo Instagram Nek comunica ai fan le condizioni della sua mano: il cantante aveva avuto un incidente lo scorso novembre. Più di undici ore in sala operatoria: è quanto ha dovuto subire il celebre cantante Nek per ere di perdere la mano in seguito al grave incidente avuto lo scorso novembre. Si trovava L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

La scorsa settimana Virginio ha segnato 45 punti e un povero quinto posto anche se il suoè stato davveroe non solo nel look ma anche nella voce soprattutto nelle note basse. Come ...