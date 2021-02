Il post gara di Empoli-Pescara

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 9 febbraio 2021) Alessio Dionisi e Roberto Breda hanno parlato ai microfoni nel consuetodi, terminata 2-2. Ricci e La Mantia hanno siglato i gol per i toscani, Busellato e Machin quelli dei pescaresi. Cosa avrà detto Alessio Dionisi? Il tecnico ha analizzato lae di certo non può ritenersi soddisfatto. “Nello specifico il primo tempo è stato duro, loro non hanno mai provato a metterci in difficoltà e si sono difesi, ma non voglio parlare di loro. Siamo stati puliti, ma non è stato facile. La ripresa si è messa male subito ed è iniziata una nuova partita, siamo stati imprecisi sul 2-1, potevamo far gol“. C’è spazio anche per parlare della scelta del direttore Serra in occasione del rigore da cui è poi scaturito il gol di Machin: “Il rigore è molto discutibile ma è andata così. Non ...