I 52 ORDINI ESECUTIVI E LE AZIONI ATTIVE DI JOE BIDEN (Di martedì 9 febbraio 2021) Il presidente Joe BIDEN ha fatto una campagna sulle promesse di governare per ” consenso “. Ha dedicato il suo discorso inaugurale all ‘”unità”. Eppure ha emesso più ORDINI e AZIONI esecutive nelle prime tre settimane della sua presidenza di qualsiasi presidente nella storia degli Stati Uniti. Mentre i Democratici si preparano per lo spettacolo circense di impeachment incentrato sul passato, è interessante guardare a cosa ha già fatto per cambiare il futuro. 20 gennaio 1. Memorandum : revisione normativa – Questa azione esecutiva ha congelato molte delle modifiche normative in sospeso del presidente Donald Trump, incluso un regolamento per abbassare il costo dell’insulina e dell’adrenalina, a cui l’industria farmaceutica si era opposta. 2. Annuncio : proposta COVID-19 – Il presidente BIDEN ha presentato ... Leggi su databaseitalia (Di martedì 9 febbraio 2021) Il presidente Joeha fatto una campagna sulle promesse di governare per ” consenso “. Ha dedicato il suo discorso inaugurale all ‘”unità”. Eppure ha emesso piùesecutive nelle prime tre settimane della sua presidenza di qualsiasi presidente nella storia degli Stati Uniti. Mentre i Democratici si preparano per lo spettacolo circense di impeachment incentrato sul passato, è interessante guardare a cosa ha già fatto per cambiare il futuro. 20 gennaio 1. Memorandum : revisione normativa – Questa azione esecutiva ha congelato molte delle modifiche normative in sospeso del presidente Donald Trump, incluso un regolamento per abbassare il costo dell’insulina e dell’adrenalina, a cui l’industria farmaceutica si era opposta. 2. Annuncio : proposta COVID-19 – Il presidenteha presentato ...

lakkasta : @ilriformista fatemi capire una cosa ... cambiare le norme elettorali / costituzionale con ordini esecutivi / senza… - DanyelleAyala : @doluccia16 Al momento ha firmato 40 ordini esecutivi. Ma.... - alexg_2000 : @gustinicchi Io non ho capito, sta governando lui ? Gli ordini esecutivi che ha firmato sono falsi ? - ria_valle : RT @BaobabExp: Nessuno ne parla ma in #India sta avendo luogo una protesta di piazza con pochi eguali contro la liberalizzazione del settor… - lucab962 : RT @PatriziaZoffoli: Gli ordini esecutivi del Presidente degli Stati Uniti NON SONO VALIDI SENZA CONFERMA DEL CONGRESSO TRAMITE VOTO e seg… -