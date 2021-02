Grande Fratello Vip 5, Samantha De Grenet chiede le dimensioni di Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi: ecco cosa hanno risposto (Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo la puntata andata in onda ieri sera, sul divanetto in veranda si sono ritrovati a parlare Samantha De Grenet (in nomination), Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi. Ad un certo punto la conversazione, però, avrebbe preso una direzione decisamente “hot”. Andrea Zelletta, infatti, avrebbe cominciato a dare i numeri sulle sue dimensioni gesticolando. In un primo momento Samantha De Grenet avrebbe capito:”18cm“, ma Tommaso e Andrea l’avrebbero subito corretta:”19!“. La De Grenet, dunque, avrebbe guardato Zelletta per dirgli: Amore, 19? Sei scarsino, eh… Andrea Zelletta, piccato, avrebbe cominciato ... Leggi su trendit (Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo la puntata andata in onda ieri sera, sul divanetto in veranda si sono ritrovati a parlareDe(in nomination),. Ad un certo punto la conversazione, però, avrebbe preso una direzione decisamente “hot”., infatti, avrebbe cominciato a dare i numeri sulle suegesticolando. In un primo momentoDeavrebbe capito:”18cm“, mal’avrebbero subito corretta:”19!“. La De, dunque, avrebbe guardatoper dirgli: Amore, 19? Sei scarsino, eh…, piccato, avrebbe cominciato ...

stanzaselvaggia : Il Grande fratello e quei concorrenti che entrano nei reality per la stessa ragione per cui vengono espulsi. - GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - GrandeFratello : Grazie per aver seguito con noi questa puntata di #GFVIP! Il prossimo appuntamento con Grande Fratello è per venerd… - VenturieriElena : RT @TzFrancesca: Il vincitore del grande fratello é: #tzvip - fvedericoshvrt : RT @defencelessziam: Letteralmente la cosa più bella di questo Grande Fratello -