Governo Draghi, ecco le possibili prime mosse (Di martedì 9 febbraio 2021) Mario Draghi nel suo primo discorso al Paese ha fatto intendere le priorità del nuovo Governo. Per Giuliano Noci, economista e docente di Strategia alla School of Management del Politecnico di Milano, è lui la figura giusta per guidare l’Italia in questo momento complicato. Dice infatti di Draghi: “ha una grande sensibilità politica, non è solo un tecnico; ha un livello di autorevolezza in chiave internazionale unico in Italia”. Ma quali saranno le prime mosse che adotterà ora che è a capo del Governo? Le mosse di Draghi contro il Covid Priorità su tutte è accelerare sul piano vaccinazione. Ciò non porterebbe in salvo soltanto la situazione sanitaria del Paese, ma anche tutte le incertezze economiche che la pandemia porta con sé. Dopo che i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 febbraio 2021) Marionel suo primo discorso al Paese ha fatto intendere le priorità del nuovo. Per Giuliano Noci, economista e docente di Strategia alla School of Management del Politecnico di Milano, è lui la figura giusta per guidare l’Italia in questo momento complicato. Dice infatti di: “ha una grande sensibilità politica, non è solo un tecnico; ha un livello di autorevolezza in chiave internazionale unico in Italia”. Ma quali saranno leche adotterà ora che è a capo del? Ledicontro il Covid Priorità su tutte è accelerare sul piano vaccinazione. Ciò non porterebbe in salvo soltanto la situazione sanitaria del Paese, ma anche tutte le incertezze economiche che la pandemia porta con sé. Dopo che i ...

