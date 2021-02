Governo Draghi, Berlusconi: “Sostegno senza preclusioni” (Di martedì 9 febbraio 2021) (Adnkronos) – “Ho confermato al presidente incaricato il nostro Sostegno, il Sostegno di Forza Italia con la sollecitazione di adottare scelte di alto profilo tenendo conto delle indicazioni dei partiti ma decidendo in piena autonomia. Quello che nasce è un Governo che si fonda sull’unità del paese e delle forze politiche senza preclusione alcuna”. Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, si esprime così dopo l’incontro con il premier incaricato Mario Draghi, impegnato nel secondo giro di consultazioni per la formazione del nuovo Governo. “Questo non significa la nascita di una maggioranza politica tra partiti alternativi per natura, storia e valori. E’ invece la risposta a una grave emergenza e durerà per il tempo necessario a superare questa drammatica crisi ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 9 febbraio 2021) (Adnkronos) – “Ho confermato al presidente incaricato il nostro, ildi Forza Italia con la sollecitazione di adottare scelte di alto profilo tenendo conto delle indicazioni dei partiti ma decidendo in piena autonomia. Quello che nasce è unche si fonda sull’unità del paese e delle forze politichepreclusione alcuna”. Silvio, leader di Forza Italia, si esprime così dopo l’incontro con il premier incaricato Mario, impegnato nel secondo giro di consultazioni per la formazione del nuovo. “Questo non significa la nascita di una maggioranza politica tra partiti alternativi per natura, storia e valori. E’ invece la risposta a una grave emergenza e durerà per il tempo necessario a superare questa drammatica crisi ...

