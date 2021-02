**Governo: De Petris, ‘per Draghi ambiente fondamentale per opere pubbliche’** (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb (Adnkronos) – “Sulle grandi opere la discussione è stata su questo, le opere vanno giudicate e fatte per capire le ricadute occupazionali e ambientali. Lui ha fatto questo esempio, la valutazione ambientale dell’impatto delle opere mi è sembrata fondamentale per il presidente Draghi”. Lo ha detto Loredana De Petris, di Leu, al termine delle consultazioni. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb (Adnkronos) – “Sulle grandila discussione è stata su questo, levanno giudicate e fatte per capire le ricadute occupazionali e ambientali. Lui ha fatto questo esempio, la valutazione ambientale dell’impatto dellemi è sembrataper il presidente”. Lo ha detto Loredana De, di Leu, al termine delle consultazioni. L'articolo CalcioWeb.

La7tv : #coffeebreak @PetrisDe 'Molto grave dal punto di vista democratico' #draghi - DomaniGiornale : Loredana De Petris, capogruppo #Leu al Senato, dopo aver incontrato #Draghi: «Ci riserviamo di fare le nostre scelt… - TV7Benevento : Governo: De Petris, 'dibattito dentro Leu come in tutte le altre forze politiche'... - TV7Benevento : **Governo: De Petris, 'per Draghi ambiente fondamentale per opere pubbliche'**... - TV7Benevento : **Governo: De Petris, 'ci riserviamo scelte quando quadro sarà chiaro'**... -