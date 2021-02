Governo: Bellanova, ‘tecnico o politico Iv lo sosterrà comunque’ (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb (Adnkronos) – Se il nuovo Governo sarà composto da tecnici o politici “noi abbiamo detto, dal primo incontro con Draghi, che comunque lo sosterremo. Sarà nella sua disponibilità scegliere se sarà tecnico o politico e il livello di coinvolgimento della politico”. Lo ha detto Teresa Bellanova dopo le consultazioni. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb (Adnkronos) – Se il nuovosarà composto da tecnici o politici “noi abbiamo detto, dal primo incontro con Draghi, che comunque lo sosterremo. Sarà nella sua disponibilità scegliere se sarà tecnico oe il livello di coinvolgimento della”. Lo ha detto Teresadopo le consultazioni. L'articolo CalcioWeb.

