Giuseppe Conte potrebbe diventare onorevole in primavera (Di martedì 9 febbraio 2021) In questi giorni di consultazioni da parte di Mario Draghi, incaricato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di formare un nuovo Governo, in sostituzione di quello dimissionario, in molti si chiedono se Giuseppe Conte resterà nella scena politica nazionale. Conte si candida a leader del M5S Dopo le sue ultime dichiarazioni alla stampa, nel famoso incontro con i giornalisti all'esterno di Palazzo Chigi, pare evidente che il Presidente del Consiglio dimissionario non voglia lasciare la scena, tanto che si è candidato, leggendo tra le righe delle sue parole, a leader di una coalizione congiunta, che rispecchi la vecchia maggioranza di Governo, ovvero quella con il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico e Liberi e Uguali. Il No di Conte alla candidatura a Sindaco di Roma Smentito un suo incarico da ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 9 febbraio 2021) In questi giorni di consultazioni da parte di Mario Draghi, incaricato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di formare un nuovo Governo, in sostituzione di quello dimissionario, in molti si chiedono seresterà nella scena politica nazionale.si candida a leader del M5S Dopo le sue ultime dichiarazioni alla stampa, nel famoso incontro con i giornalisti all'esterno di Palazzo Chigi, pare evidente che il Presidente del Consiglio dimissionario non voglia lasciare la scena, tanto che si è candidato, leggendo tra le righe delle sue parole, a leader di una coalizione congiunta, che rispecchi la vecchia maggioranza di Governo, ovvero quella con il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico e Liberi e Uguali. Il No dialla candidatura a Sindaco di Roma Smentito un suo incarico da ...

borghi_claudio : E adesso? Lo volevamo tutti... Conte si tira fuori: 'Draghi interlocutore serio ma non entro nel governo' - carlaruocco1 : Le parole di Giuseppe #Conte, che ieri ha partecipato alla riunione congiunta dei parlamentari del @Mov5Stelle , ci… - Tommasolabate : Giuseppe Conte ha deciso. In campo alle suppletive di Siena. Dopo due volte da premier, l’Avvocato e professore al… - Luigi57 : RT @ilriformista: L'ex premier @Conte ha tentato di porre i #servizisegreti sotto un particolare controllo, scegliendo non due figure note… - antoniorunci : RT @il_pucciarelli: Ma a Italia Viva cosa interessa se Pd, 5 Stelle e Leu candidano Giuseppe Conte o Nino Frassica nel collegio di Siena? F… -