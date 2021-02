GFVip, due donne in lotta per il cuore di Andrea Zenga: ecco chi sono (Di martedì 9 febbraio 2021) Nella sera a cavallo tra l’8 e il 9 febbraio è andato in onda il live numero 38 del GFVip, tre i momenti caldi, il collegamento tra Dayane e Juliano Mello a pochi giorni dalla scomparsa di Lucas, la difficile situazione che vive la coppia composta da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi e la divertente scenetta con Andrea Zenga conteso tra Alessia Zelletta e Rosalinda Cannavò. I dettagli Nella sera a cavallo tra lunedì 8 e martedì 9 febbraio è andato in onda il live numero 38 del Grande Fratello Vip edizione 2020-2021. Tanti i momenti caldi. Vediamoli nel dettaglio. Partiamo dal momento più drammatico di tutta la Storia del GF, la morte di un parente di uno dei concorrenti. Le emozioni di Dayane e Luciano Mello E’ accaduto la scorsa settimana quando Lucas Mello, il giovane fratello della modella brasiliana Dayane ha ... Leggi su ck12 (Di martedì 9 febbraio 2021) Nella sera a cavallo tra l’8 e il 9 febbraio è andato in onda il live numero 38 del, tre i momenti caldi, il collegamento tra Dayane e Juliano Mello a pochi giorni dalla scomparsa di Lucas, la difficile situazione che vive la coppia composta da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi e la divertente scenetta conconteso tra Alessia Zelletta e Rosalinda Cannavò. I dettagli Nella sera a cavallo tra lunedì 8 e martedì 9 febbraio è andato in onda il live numero 38 del Grande Fratello Vip edizione 2020-2021. Tanti i momenti caldi. Vediamoli nel dettaglio. Partiamo dal momento più drammatico di tutta la Storia del GF, la morte di un parente di uno dei concorrenti. Le emozioni di Dayane e Luciano Mello E’ accaduto la scorsa settimana quando Lucas Mello, il giovane fratello della modella brasiliana Dayane ha ...

