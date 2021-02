Gaetano Vasari, l'ex calciatore di Palermo, Samp e Cagliari arrestato per bancarotta fraudolenta (Di martedì 9 febbraio 2021) L'ex giocatore si trova ai domiciliari: è indagato fallimento della società 'Pane, pizza e... srl', attraverso la quale gestiva il panificio Caldopane, chiuso da giugno Leggi su today (Di martedì 9 febbraio 2021) L'ex giocatore si trova ai domiciliari: è indagato fallimento della società 'Pane, pizza e... srl', attraverso la quale gestiva il panificio Caldopane, chiuso da giugno

GrenadierWaffen : RT @Ed_B___: Gaetano Vasari, l'ex calciatore di Palermo, Samp e Cagliari ma soprattutto #Juve arrestato per bancarotta fraudolenta https://… - Ed_B___ : Gaetano Vasari, l'ex calciatore di Palermo, Samp e Cagliari ma soprattutto #Juve arrestato per bancarotta fraudolen… - PalermoToday : Gaetano Vasari, l'ex calciatore di Palermo, Samp e Cagliari arrestato per bancarotta fraudolenta… - Today_it : Gaetano Vasari, l'ex calciatore di Palermo, Samp e Cagliari arrestato per bancarotta fraudolenta - RaiSport : #calcio L'ex attaccante di Palermo, Sampdoria, Lecce e Cagliari Gaetano #Vasari, per tutti Tanino, è passato dagli… -