Formula 1, tra la Mercedes e Hamilton non è ancora finita. Wolff: “A lui la scelta” (Di martedì 9 febbraio 2021) Tra Lewis Hamilton e la Mercedes sembrava essersi risolta, ma questa sarebbe solo una tregua. Infatti il nuovo contratto tra il sette volte campione del mondo e il team di Brackley termina il 31 dicembre 2021, e il pilota dovrà già prepararsi a compiere delle scelte per il futuro. Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, vorrebbe evitare il rischio di un’altra lunga negoziazione, anche considerate le incertezze del nuovo regolamento che sarà adottato l’anno prossimo. “La decisione finale sul 2022 è sua. Certo, deve scegliere il suo futuro, mentre il team necessita di programmazione sul lato-piloti. A ogni modo penso che finché gli piace correre è capace di continuare oltre il 2021- spiega l’austriaco alle testate inglesi e tedesche– Hamilton si sviluppa sempre come pilota, ha cura verso sé stesso ... Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021) Tra Lewise lasembrava essersi risolta, ma questa sarebbe solo una tregua. Infatti il nuovo contratto tra il sette volte campione del mondo e il team di Brackley termina il 31 dicembre 2021, e il pilota dovrà già prepararsi a compiere delle scelte per il futuro. Il team principal della, Toto, vorrebbe evitare il rischio di un’altra lunga negoziazione, anche considerate le incertezze del nuovo regolamento che sarà adottato l’anno prossimo. “La decisione finale sul 2022 è sua. Certo, deve scegliere il suo futuro, mentre il team necessita di programmazione sul lato-piloti. A ogni modo penso che finché gli piace correre è capace di continuare oltre il 2021- spiega l’austriaco alle testate inglesi e tedesche–si sviluppa sempre come pilota, ha cura verso sé stesso ...

