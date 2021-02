Focolaio Covid a Castel romano, screening di massa al campo rom (Di martedì 9 febbraio 2021) Un'indagine virologica a tappeto. Tamponi e test sierologici per tutti i rom del 'Villaggio della Solidarietà' di Castel romano. La comunità nomade che conta cinquecento residenti entra nella ... Leggi su leggo (Di martedì 9 febbraio 2021) Un'indagine virologica a tappeto. Tamponi e test sierologici per tutti i rom del 'Villaggio della Solidarietà' di. La comunità nomade che conta cinquecento residenti entra nella ...

fattoquotidiano : FOCOLAIO A SCUOLA Emma e Matilde hanno disegnato su un foglio la disposizione in classe e sottolineato con la mati… - RobertoBurioni : La 'variante inglese', molto più contagiosa, richiede precauzioni ancora più rigorose. - borghi_claudio : @g_bertoncello Ma 'sappiamo' cosa? Parli per lei. Se il primo focolaio covid fosse avvenuto da un'altra parte credo… - VinzBis : Focolaio Covid in una scuola a Perugia, lo schema di due bimbe di terza elementare: così hanno tracciato il contagi… - piersar62 : RT @NonVaccinato: Mezza casa di riposo positiva al #Covid nonostante due dosi di vaccino (può succedere) #vaccinoCovid #CovidVaccine https:… -