De Carlo porta la sua comicità in comunità

Quella di martedì 9 febbraio sarà una puntata speciale di The Roast of Italy. Il programma andrà in onda alle ore 22 su Comedy Central (canale 128 di Sky) e sarà disponibile anche in streaming su Now Tv. Francesco De Carlo trasmetterà il suo show da una comunità di recupero dove porterà la sua comicità per donare un sorriso a tutti coloro che ne fanno parte. Il conduttore romano coglierà anche l'occasione per dare degli insegnamenti – con tutto il tatto e la sensibilità che lo contraddistinguono – per organizzare una stand-up comedy. De Carlo si domanderà come riuscire a strappare un sorriso a chi solitamente non è incline alla risata, e soprattutto quali possono essere gli strumenti per riuscirci. Il comico capitolino tenterà di portare qualche momento di svago in un luogo in cui solitamente non ...

L'ottava puntata di The Roast of Italy vedrà Francesco De Carlo in una comunità di recupero dove proverà a donare qualche sorriso.

