Covid, da domani vaccinazione degli over 80 per 32 comuni napoletani. Saranno utilizzate anche le chiese (Di martedì 9 febbraio 2021) Partirà domani la campagna vaccinale della Asl Napoli 2 Nord destinata ai cittadini sopra gli 80 anni. Nel territorio di competenza della Asl, 32 comuni della provincia di Napoli (comprese le isole Ischia e Procida) per oltre 1 milione di abitanti, Saranno distribuiti 14 centri vaccinali. Sono al momento 12.679 gli "over 80" che hanno aderito alla campagna vaccinale e che riceveranno mediante sms o mail la comunicazione dell'ora e del luogo dell'appuntamento per il vaccino. Per garantire la maggiore vicinanza possibile ai cittadini, la Asl Napoli 2 Nord ha allestito centri vaccinali straordinari anche in luoghi di culto, scuole e in una struttura monumentale: si tratta del Palazzo dell'Ostrichina, all'interno del Parco Vanvitelliano del Fusaro, nei pressi della Casina Vanvitelliana.

