Covid, curva epidemia ferma da tre settimane (Di martedì 9 febbraio 2021) La curva dell’epidemia di Covid-19 in Italia è ferma per la terza settimana consecutiva, così come sono fermi il rapporto fra casi positivi e tamponi e l’indice di contagio Rt: “dopo la fase di discesa c’è una stabilizzazione e a questo punto la curva potrebbe salire o scendere, ma è difficile pensare che possa scendere Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 9 febbraio 2021) Ladell’di-19 in Italia èper la terza settimana consecutiva, così come sono fermi il rapporto fra casi positivi e tamponi e l’indice di contagio Rt: “dopo la fase di discesa c’è una stabilizzazione e a questo punto lapotrebbe salire o scendere, ma è difficile pensare che possa scendere

silviaguerrini : RT @AnsaScienza: La #curva dell' #epidemia di #COVID19 in #Italia è ferma per la terza settimana consecutiva, così come sono fermi il rappo… - Comemigirano : Eccone un altro farmaco insabbiato... bocciato (senza sperimentazione) dalla FDA. - avespartacus : RT @AnsaScienza: La #curva dell' #epidemia di #COVID19 in #Italia è ferma per la terza settimana consecutiva, così come sono fermi il rappo… - siciliafeed : Covid, la curva dell’epidemia è ferma da tre settimane - Frankf1842 : RT @AnsaScienza: La #curva dell' #epidemia di #COVID19 in #Italia è ferma per la terza settimana consecutiva, così come sono fermi il rappo… -