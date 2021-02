Ciao Maschio, la De Girolamo punta sulla Campania per l’esordio: svelati gli ospiti (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il conto alla rovescia di Nunzia De Girolamo è partito da tempo. Chi la segue sui social lo sa bene. E quel conto alla rovescia si avvicina allo zero, giorno in cui l’ex Ministro dell’Agricoltura farà l’esordio ufficiale alla guida di un programma televisivo. Succederà il 13 febbraio, esattamente tra quattro giorni, quando su Rai 1 prenderà il via “Ciao Maschio“. Andrà in onda in seconda serata e la De Girolamo tratterà prettamente l’universo maschile. Per la prima puntata, la moglie del ministro Francesco Boccia ha deciso di puntare con decisione sulla Campania e su Napoli nello specifico. Sono infatti stati resi noti i nomi dei tre ospiti presenti in studio. La De ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il conto alla rovescia di Nunzia Deè partito da tempo. Chi la segue sui social lo sa bene. E quel conto alla rovescia si avvicina allo zero, giorno in cui l’ex Ministro dell’Agricoltura faràufficiale alla guida di un programma televisivo. Succederà il 13 febbraio, esattamente tra quattro giorni, quando su Rai 1 prenderà il via ““. Andrà in onda in seconda serata e la Detratterà prettamente l’universo maschile. Per la primata, la moglie del ministro Francesco Boccia ha deciso dire con decisionee su Napoli nello specifico. Sono infatti stati resi noti i nomi dei trepresenti in studio. La De ...

Ciao Ester, Seguo da poco la tua rubrica, però apprezzo molto le tue risposte sagaci e mai banali e ... Rarissimi i casi in cui il maschio abbandona la tribù per sentimenti terzi. Parlo di maschio ...

