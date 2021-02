Chiara Caselli | «Pupi Avati mi ha fatto riscoprire il piacere di recitare» INTERVISTA ESCLUSIVA

Leggi su velvetmag

(Di martedì 9 febbraio 2021) “Non ho certo un percorso lineare, ma “lineare” è un aggettivo che non userei mai per definire la vita, per la vita di nessuno”. Si descrive così, talentuosa attrice, regista, fotografa. Un’artista dal percorso eclettico, la cui carriera è iniziata all’età di 19 anni con la mini-serie tv “Il commissario Corso” ed è proseguita con la partecipazione a film come “Belli e dannati” di Gus Van Sant, “Aldilà delle nuvole” di Michelangelo Antonioni, “Non ho sonno” di Dario Argento, “Il passato è una terra straniera” di Daniele Vicari. È passata anche dietro la macchina da presa come regista di cortometraggi premiati e apprezzati, e lavora nel mondo della fotografia da quando aveva 14 anni. I suoi scatti sono stati esposti alla Biennale di Venezia, a Tokio, a Mosca. La sua prova più recente è nel film di...