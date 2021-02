Chi è Laura D’Amore, l’hostess più bella d’Italia? Età e carriera (Di martedì 9 febbraio 2021) Ecco chi Laura D’Amore, l’hostess più bella d’Italia e seguita in tutto il mondo, età e carriera Laura D’Amore è conosciuta come l’hostess più bella d’Italia, ad oggi è anche una nota influencer. Tra pochi giorni spegnerà 39 candeline ed è più bella che mai, la nota hostess è nata il 14 febbraio 1982 a Grottaglie. Ha origini pugliesi ma è catanese d’adozione, vive infatti da anni a Catania. Laura D’Amore si è laureata in Comunicazione Internazionale a Perugia, intanto muoveva i primi passi nella moda partecipando a vari concorsi di bellezza. Moda e viaggi sono sempre state due sue grandi passioni, per un anno si trasferì in Polonia, dove ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 9 febbraio 2021) Ecco chipiùe seguita in tutto il mondo, età eè conosciuta comepiù, ad oggi è anche una nota influencer. Tra pochi giorni spegnerà 39 candeline ed è piùche mai, la nota hostess è nata il 14 febbraio 1982 a Grottaglie. Ha origini pugliesi ma è catanese d’adozione, vive infatti da anni a Catania.si è laureata in Comunicazione Internazionale a Perugia, intanto muoveva i primi passi nella moda partecipando a vari concorsi di bellezza. Moda e viaggi sono sempre state due sue grandi passioni, per un anno si trasferì in Polonia, dove ...

Alberto77159496 : @ScalezJunior @old_scantia @laura_ceruti @cettinanicotina Piccolo particolare: è dibba che si è messo al servizio d… - laura_ceruti : RT @CalaminiciM: Mi dica Montanari, se il Presidente Draghi, come lei ha scritto e’ “ un anziano in panchina, ma potentissimo”, chi e’ esat… - GioLario : @spighissimo A parte il fatto che sta leccaterga di @laura_ceruti racconta da sempre balle ! A breve ne vedremo del… - Mag_Olly : @Laura_0583 @008MORI @TgLa7 @QLexPipiens È già emerso che i morti di Covid hanno perso circa 12 anni di vita, consi… - laura_daisy2003 : @LunaticaRoma Si e' inchinato, ha esultato con le braccia in alto come un ultras qualunque, a 'fai il bravo!' rispo… -