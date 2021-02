Cecilia Cantarano | la verità sul fidanzato | fan delusi

(Di martedì 9 febbraio 2021)ha deluso una grossa porzione di fan dopo aver scoperto lasuldella tiktoker romanaha dovuto deludere parecchi fan che la volevano in coppia con un altro famoso tiktoker, Lele Giaccari, componente dei Q4. Nonostante il forte feeling che li lega, entrambi hanno chiarito che si tratta di L'articolo proviene da Inews.it.

GossipItalia3 : Chi è Cecilia Cantarano: vita privata e carriera della famosa Tiktoker #gossipitalianews - DonnaGlamour : Cecilia Cantarano: tutte le curiosità sulla regina italiana di TikTok - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Ludwig & Cecilia Cantarano - Adesso Mi Diverto - adorovnic : e comunque cecilia cantarano è una delle migliori ?? - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Ludwig & Cecilia Cantarano - Adesso Mi Diverto -

Ultime Notizie dalla rete : Cecilia Cantarano

è tra gli ospiti annunciati di Stasera tutto è possibile su Rai 2. La Tiktoker star del web sarà ospite di Stefano De Martino, ma andiamo a scoprire qualcosa di più di lei. Nata a ...è la giovanissima star di Tik Tok, ma sapete qual è il suo titolo di studio? Non tutti conoscono questo retroscena. È proprio lei la vera e propria star di Tik Tok. Stiamo parlando ...Nella fotografia in basso era soltanto una bambina, oggi è una famosa influencer molto ricca: riuscite a riconoscerla?Nella fotografia in basso era soltanto una bambina, oggi è una famosa influencer molto ricca: riuscite a riconoscerla?