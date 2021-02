Can Yaman si allena in palestra per Sandokan (Di martedì 9 febbraio 2021) Can Yaman in palestra per Sandokan: la star turca, dopo la foto con Diletta Leotta, ha pubblicato un video dell’allenamento su Instagram Can Yaman si prepara per Sandokan. La star turca, dopo aver pubblicato la prima foto ufficiale con Diletta Leotta, ha postato su Instagram un video che lo ritrae in palestra intento ad allenarsi duramente… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 9 febbraio 2021) Caninper: la star turca, dopo la foto con Diletta Leotta, ha pubblicato un video dell’mento su Instagram Cansi prepara per. La star turca, dopo aver pubblicato la prima foto ufficiale con Diletta Leotta, ha postato su Instagram un video che lo ritrae inintento adrsi duramente… L'articolo Corriere Nazionale.

MediasetTgcom24 : Demet Ozdemir 'risponde' al collega Can Yaman: ecco il suo nuovo fidanzato #Demet Ozdemir - MediasetTgcom24 : Can Yaman e Diletta Leotta, prima foto social insieme: coppia pericolosa! #canyaman - Affaritaliani : Diletta Leotta e Can Yaman vanno in contropiede: 'Coppia pericolosa' - nocchi_rita : RT @MediasetTgcom24: Demet Ozdemir 'risponde' al collega Can Yaman: ecco il suo nuovo fidanzato #Demet Ozdemir - EliRoss85 : @MediasetTgcom24 Dimenticavo. Day Dreamer non è Can Yaman, ma è Demét Özdemir e Can Yaman. Non nominate lei solo pe… -