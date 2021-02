Cagliari, Nainggolan fatica: colpa della nuova posizione? (Di martedì 9 febbraio 2021) Radja Nainggolan non ha ancora ingranato da quando è tornato al Cagliari. La colpa potrebbe essere della nuova posizione Radja Nainggolan è a Cagliari ormai da un mese. Dopo la nuova e negativa parentesi con l’Inter il Ninja è tornato a indossare la maglia rossoblù con la voglia di portare esperienze, qualità, personalità e soprattutto con l’intenzione di aiutare la sua squadra a uscire da un momento difficile della sua storia. I suoi numeri e le sue prestazioni, però non soddisfano. Dopo aver incantato tutti nella scorsa stagione, il centrocampista belga non sembra più essere ai suoi soliti livelli. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU Cagliari NEWS 24 UN NINJA SPENTO? – Il perché è agli occhi di tutti, più ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Radjanon ha ancora ingranato da quando è tornato al. Lapotrebbe essereRadjaè aormai da un mese. Dopo lae negativa parentesi con l’Inter il Ninja è tornato a indossare la maglia rossoblù con la voglia di portare esperienze, qualità, personalità e soprattutto con l’intenzione di aiutare la sua squadra a uscire da un momento difficilesua storia. I suoi numeri e le sue prestazioni, però non soddisfano. Dopo aver incantato tutti nella scorsa stagione, il centrocampista belga non sembra più essere ai suoi soliti livelli. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SUNEWS 24 UN NINJA SPENTO? – Il perché è agli occhi di tutti, più ...

